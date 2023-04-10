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Giriş Tarihi: 10.4.2023 16:23 Son Güncelleme: 10.4.2023 16:30

Denizlispor'da Kemal Kılıç yerine Bülent Ertuğrul geldi!

İHA
Denizlispor’da Kemal Kılıç yerine Bülent Ertuğrul geldi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yollar ayırdığını açıklayarak, takımın başına Bülent Ertuğrul'un getirildiğini açıkladı.

Denizlispor'un Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetmesi, ayrılığı da beraberinde getirdi. Tecrübeli hocanın, yönetime sunduğu istifası kabul edildi.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı.



Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

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Denizlispor'da Kemal Kılıç yerine Bülent Ertuğrul geldi!
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