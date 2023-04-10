Denizlispor’da Kemal Kılıç yerine Bülent Ertuğrul geldi!

Denizlispor'un Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetmesi, ayrılığı da beraberinde getirdi. Tecrübeli hocanın, yönetime sunduğu istifası kabul edildi.



A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı.





Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.