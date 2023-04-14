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Giriş Tarihi: 14.4.2023 11:50 Son Güncelleme: 14.4.2023 11:51

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez karşılaşacak

AA
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstanbul'da sahaya çıkacak iki takım, bugüne dek ligde 105 defa birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 67-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar arasındaki 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Sarı-lacivertli iki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 52 kez birbirleriyle kozlarını paylaştı. Fenerbahçe sahasında 38 defa kazanırken, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve berabere biten son karşılaşma ise 24 Ekim 1999'da oynandı. Söz konusu tarihteki maçta taraflar Elvir Boliç ve Ünal Karaman'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aradan geçen 24 yılda İstanbul'da iki takımın oynadığı maçlarda beraberlik olmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 117, MKE Ankaragücü ise 38 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez karşılaşacak
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