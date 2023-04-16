Demir yumruk!

Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Adana Demirspor, Vincenzo Montella liderliğinde hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi-lacivertli ekip, dün Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek evinde oynadığı üst üste 15. maçını kazanıp kulüp rekorunu egale etti.Oyuna hızlı başlayan Adana Demirspor, Akintola'nın 18 ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'ı yakaladı. 27. dakikada Yusuf, şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Cherif Ndiaye 80'de mavi-lacivertlilerin 4. golünü kaydederken 90. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltıda ağları sarsan Belhanda sonucu ilan etti: 5-0.Kasımpaşa ağlarını 2 kez havalandıran Akintola, bu sezon toplamda 7 gole ulaştı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Türkiye'de 2020-21 sezonunda forma giydiği Hatayspor'daki gol sayısına daha 29. haftada ulaşmayı başardı. Akintola, kalan 8 maçta 3 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.