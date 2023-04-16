Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Demir yumruk!
Giriş Tarihi: 16.4.2023

Demir yumruk!

Demir yumruk!

Akintola (2), Yusuf, Cherif Ndiaye ve Belhanda (Pen.) ile sonuca giden Adana Demirspor, sahasında üst üste 15. galibiyetini alarak kendi rekorunu egale etti

Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Adana Demirspor, Vincenzo Montella liderliğinde hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi-lacivertli ekip, dün Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek evinde oynadığı üst üste 15. maçını kazanıp kulüp rekorunu egale etti. Konuk takım ise yeni hocası Kemal Özdeş yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Oyuna hızlı başlayan Adana Demirspor, Akintola'nın 18 ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'ı yakaladı. 27. dakikada Yusuf, şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Cherif Ndiaye 80'de mavi-lacivertlilerin 4. golünü kaydederken 90. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltıda ağları sarsan Belhanda sonucu ilan etti: 5-0.

Rakiplerini 7 bitirdi
Kasımpaşa ağlarını 2 kez havalandıran Akintola, bu sezon toplamda 7 gole ulaştı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Türkiye'de 2020-21 sezonunda forma giydiği Hatayspor'daki gol sayısına daha 29. haftada ulaşmayı başardı. Akintola, kalan 8 maçta 3 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız
SON DAKİKA | Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Son dakika! Başkan Erdoğan: 7'li Koalisyon'un tek vaadi Kandil'in talimatlarını yerine getirmek
Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda korkutan deprem
Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!
Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir yumruk!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA