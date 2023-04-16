Demir yumruk!

Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Adana Demirspor, Vincenzo Montella liderliğinde hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi-lacivertli ekip, dün Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek evinde oynadığı üst üste 15. maçını kazanıp kulüp rekorunu egale etti. Konuk takım ise yenihocası Kemal Özdeş yönetimindeilk mağlubiyetini aldı. Oyuna hızlı başlayan Adana Demirspor, Akintola'nın 18 ve 21. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'ı yakaladı. 27. dakikada Yusuf, şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Cherif Ndiaye 80'de mavi-lacivertlilerin 4. golünü kaydederken 90. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltıda ağları sarsan Belhanda sonucu ilan etti: 5-0.
Rakiplerini 7 bitirdi
Kasımpaşa ağlarını 2 kez havalandıran Akintola, bu sezon toplamda 7 gole ulaştı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Türkiye'de 2020-21 sezonunda forma giydiği Hatayspor'daki gol sayısına daha 29. haftada ulaşmayı başardı. Akintola, kalan 8 maçta 3 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.