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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Arda Turan’lı Eyüp Göztepe’de yıkıldı

Arda Turan’lı Eyüp Göztepe’de yıkıldı
Spor Toto 1. Lig'de play-off'u kovalayan Göztepe, Arda Turan'ın yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor'u konuk etti. İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Ev sahibinin golünü 20. dakikada Kvasina attı. Göztepe puanını 53'e çıkartırken, son 6 maçta sadece bir galibiyeti bulunan ve peş peşe ikinci yenilgisini alan Eyüpspor ise 57 puanda kalıp 2.'lik fırsatını kaçırdı.

BAKAN'DAN İZMİR ÇIKARMASI
İzmir'de 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada temaslarda bulundu. Göztepe- Eyüp maçını da izleyen ve sarı-kırmızılı yöneticiler ile taraftarla bir araya gelen Kasapoğlu, "İzmir'in spor çıtasını hep birlikte yükselteceğiz" dedi.

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Arda Turan’lı Eyüp Göztepe’de yıkıldı
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