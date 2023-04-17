Arda Turan’lı Eyüp Göztepe’de yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de play-off'u kovalayan Göztepe, Arda Turan'ın yönetiminde ilk maçına çıkan Eyüpspor'u konuk etti. İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini 1-0 yenerekEv sahibinin golünüattı. Göztepe puanını 53'e çıkartırken, son 6 maçta sadece bir galibiyeti bulunan ve peş peşe ikinci yenilgisini alan Eyüpspor ise 57 puanda kalıp 2.'lik fırsatını kaçırdı.İzmir'de 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada temaslarda bulundu. Göztepe- Eyüp maçını da izleyen ve sarı-kırmızılı yöneticiler ile taraftarla bir araya gelen Kasapoğlu,dedi.