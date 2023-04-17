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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Giresun’un hasreti Sivas’la son buldu

Giresun’un hasreti Sivas’la son buldu
Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u tek golle geçip 3 puanı aldı. 18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karadeniz ekibinin 11 maçlık galibiyet (6M-5B) hasreti de son buldu. 2023 yılında ilk kez kazanan ve 27 puana ulaşan 15. sıradaki Giresun hafta içi Ankaragücü'ne konuk olacak. İki maç sonra mağlup olan 31 puanla 13. sıradaki Yiğidolar ise Trabzon'u ağırlayacak. Bu arada Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kariyerinde ilk kez Rıza Çalımbay'ı yenmeyi başardı.

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Giresun’un hasreti Sivas’la son buldu
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