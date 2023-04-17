Giresun’un hasreti Sivas’la son buldu

Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u tek golle geçip 3 puanı aldı. 18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karadeniz ekibinin 11 maçlık galibiyet(6M-5B) hasreti de son buldu. 2023yılında ilk kez kazanan ve 27 puana ulaşan 15. sıradaki Giresun hafta içi Ankaragücü'ne konuk olacak. İki maç sonra mağlup olan 31 puanla 13. sıradaki Yiğidolar ise Trabzon'u ağırlayacak. Bu arada Giresunspor Teknik DirektörüHakan Keleş, kariyerinde ilk kez RızaÇalımbay'ı yenmeyi başardı.