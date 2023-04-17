Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Altay Bayındır sezonu kapattı!

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle kontrolleri gerçekleştirilen Altay Bayındır'ın, operasyon geçirmesine karar verildiğini bildirdi.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN AÇIKLAMASI

"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Altay, belindeki ağrılar nedeniyle hafta sonunda oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamamıştı.