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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:15 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:25

Cinsel saldırıdan tutuklanan Dani Alves'ten şok itiraf! Yalan ifade verdiğini açıkladı

Cinsel saldırıdan tutuklanan Dani Alves’ten şok itiraf! Yalan ifade verdiğini açıkladı

İspanya'nın Barselona kentinde diskoda bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, ilk verdiği ifadelerde yalan söylediğini açıkladı.

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Daniel Alves, kendi talebiyle ikinci kez mahkemede hakim karşısına çıktı. İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini ifade etti.

CİNSEL İLİŞKİYİ YALANLAMIŞTI
Alves, mart ayı ortasında evliliğini sonlandıracağını açıklayan eşi Joana Sanz'ı halen sevdiğini dile getirdi. Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu. Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti. Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.

NELER OLMUŞTU?
Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz tutuklanmıştı. İfadelerini üç kez değiştiren 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.

12 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor. Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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Cinsel saldırıdan tutuklanan Dani Alves'ten şok itiraf! Yalan ifade verdiğini açıkladı
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