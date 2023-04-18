Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret
Giriş Tarihi: 18.4.2023 15:32

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret

İHA
Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, bel fıtığı ameliyatı edilen Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ı bugün sabah saatlerinde hastanede ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, dün belindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrasında bugün Bayındır'ı hastanede Başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle ilgili sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, bel fıtığı ameliyatı olan kaptanımız Altay Bayındır'ı bugün sabah saatlerinde ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç'un yanı sıra yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin de yer aldığı ziyarette, başkanımız ve yöneticilerimiz kaptanımız Altay'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Son dakika: Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Davutoğlu kaç İnce eder?
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA