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Giriş Tarihi: 20.4.2023 19:43

Hakan Keleş: Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi

AA
Hakan Keleş: Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçta rakiplerinin kendilerinden daha coşkulu oynayarak galip geldiğini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Keleş, ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, "Kazanmak istiyorduk ama kaybetmemek de önemliydi. İlk yarı istediklerimizi yaptık. İkinci yarı talihsiz bir gol yedik. Elle kontrolü gördüm. Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi." dedi.

Ankara'ya çok eksikle geldiklerini vurgulayan Keleş, "Maç içindeki sakatlıklar da bize problem çıkardı. Üzüntülüyüz. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. İç sahada Başakşehir'i yenerek avantajlı hale geçmek istiyoruz. Dar kadroyla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hakan Keleş: Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi
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