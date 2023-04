Hüseyin Eroğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Çoğu takımdan daha süperiz"

Daha sezonun bitmesine 6 hafta kala Süper Lig biletini alan Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, SABAH Spor'a konuk oldu.

İşte Eroğlu'nun açıklamaları:

"Samsunspor tabii ki, Süper Lig'de kalıcı olacak. Çünkü yeri her zaman burasıdır. Başkanı, yönetimi, tesisleri, stadı, taraftarı, ekonomisi ve kurumsal yapısıyla şu an Süper Lig'de birçok camiada olmayan bütün parametrelere sahip. Sadece Süper Lig'de değildik, o da oldu. Tabii ki, bir anda bir şeyler olmaz ama öncelikle ilk 10 içerisinde yer almak önemli. Ekonomik anlamda borcumuzun olmaması da çok değerli. Samsunspor formasını giyecek birçok genç olacak. Avrupa'ya kapılar Samsunspor'dan açılacak."

"YABANCI SAYISI ÖNEMLİ DEĞİL, İYİ OLAN OYNAR"

"Futbolcuyla iletişim çok önemli. Onlara karşı her zaman dürüst ve adaletli oldum. Çok iyi iletişim kurdum. Taraftarlarla da iletişim kurmanız lazım, onu da başardık. Çıkarlarını da Samsunspor armasının önüne koyanlarla vedalaştık. Öncelikle bir oyuncunun hocasına güvenmesi gerekir. Bu güveni sağladık. Futbolcularım inandılar, söylediğimiz her şeyi yaptılar ve kendilerindeki gelişimi görmeye başladılar. Böyle olunca da her şey kolay hale geldi. Futbolcuları genç ve tecrübeli diye değerlendirmiyorum. Potansiyel varsa kullanırım. Bir sistem olmalı ki, gençler başarılı olsun. Yabancı sayısı şu anda karar aşamasında herhalde. Ancak iyi futbolcu her zaman oynar."

"BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMADIK"

"Doğru çalışma, sistem, takım oyunu, benim kendi felsefem ve GETS hedefe giden yolda çok önemli etkendi. 20 maçlık seri yakaladık. Hiçbir zaman günü kurtarma derdinde olmadım. Sistemi oturtmak için planlar yaptım. O sistemin bize getirisi, ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig oldu. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık. GETS benim yıllarca bir felsefe olarak oluşturduğum formül; Gelişim, takım mühendisliği ve sistem. Geldiğimizde Eyüp'ün 10 puan gerisindeydik. Bu sistem sayesinde 6- 7 oyuncumuzun olmadığı maçları bile zorlanmadan kazandık."

"KIRMIZI KAZAKLI ADAM GELDİ!"

"Samsunspor, kırmızı-beyaz renklere sahip. Bayrağımızın renkleri. Armasında Atatürk'ün resmine sahip olması çok değerli. Göreve gelirken, eşimle birlikte kırmızı-beyazlı kombin yapmıştık, ilk maçtan itibaren bize uğurlu geldi. Taraftarımız da 'Kırmızı giy', 'Kırmızı kazaklı adam geldi' dedi. Hava soğuk olsa bile, kırmızı kazak gözüksün diye ceketimi çıkarmamı istiyorlardı. Bu simge haline geldi. Taraftarlarımız, sosyal medyada kırmızı kıyafetlerle akım başlattı. Bu hikâyede, bizim de kırmızı kazakla anılmamız gurur verici."

"BURADA 4 BÜYÜKLER DAHİL BÜTÜN RAKİPLER ZORLANIR"

"Samsunspor, mazisinde aldığı sonuçlar, oynadığı futbol ve taraftarıyla Süper Lig'in en önemli kulüplerinden birisi. Zor bir deplasman. Aslında 1. Lig'de de Süper Lig'e çıktıklarında deplasman olarak rakiplerini zorlayabilecek bizim gibi birkaç takım var.

Adana Demirspor da buna bir örnek. Samsunspor da bu coşkulu ve büyük taraftarıyla sadece dört büyükleri değil, bütün takımları kesinlikle zorlayacaktır.

"HAKEM HATALARINA ÇOK FAZLA TAKILMAM"

"Benim bütün konsantrasyonum takımımla ilgili. Tabii ki, hakemler zaman zaman hatalı karar verebiliyor. Ancak bazen futbolcular hakemlerden daha çok hata yapabiliyor. Dediğim gibi ben futbolcularıma konsantre olup, en iyisini başarmaya çalışıyorum. Hakem hatalarına çok fazla takılmıyorum."