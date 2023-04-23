Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 31. haftasında bu sezon beklentilerin altında Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaşıyor. Yeni hocası Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 3 maçtan 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi alt sıralardan iyice kurtulmayı hedefliyor.
Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maçlık yenilmezlik serisi Adana Demirspor karşısında sona eren Konyaspor da galibiyet peşinde... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.
KASIMPAŞA 1 - 0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
GOL: 14' Fall
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf