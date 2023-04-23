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Giriş Tarihi: 23.4.2023 13:09 Son Güncelleme: 23.4.2023 13:49

Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor (CANLI)

Kasımpaşa’nın konuğu Konyaspor CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa-Konyaspor maçı oynanıyor. Maç öncesinde Konyaspor 39 puanla 9, Kasımpaşa ise 33 puanla ligde 12. sırada bulunuyor. Peki Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...

Süper Lig'in 31. haftasında bu sezon beklentilerin altında Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaşıyor. Yeni hocası Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 3 maçtan 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi alt sıralardan iyice kurtulmayı hedefliyor.

Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maçlık yenilmezlik serisi Adana Demirspor karşısında sona eren Konyaspor da galibiyet peşinde... Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.

KASIMPAŞA 1 - 0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

GOL: 14' Fall

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KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf

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Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor (CANLI)
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