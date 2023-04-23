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Giriş Tarihi: 23.4.2023 13:49

TFF Başakanı Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'un sitemine yanıt! "Burada yanlış bir algı var..."

TFF Başakanı Mehmet Büyükekşi’den Jorge Jesus’un sitemine yanıt! Burada yanlış bir algı var...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Neden Galatasaray her hafta bizden önce oynuyor?" sorusuna yanıt verdi. Büyükekşi, "Burada yanlış bir algı var, öncelikle onu düzeltelim. Fikstür ile maç planlama farklı konular. Maç Planlama Departmanımız çekilen fikstüre göre planlamalarını bazı değişkenlere göre birkaç haftalık periyotlar halinde belirliyor" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'e konuştu. Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un fikstür sorusuna da cevap verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Burada yanlış bir algı var, öncelikle onu düzeltelim. Fikstür ile maç planlama farklı konular. Maç Planlama Departmanımız çekilen fikstüre göre planlamalarını bazı değişkenlere göre birkaç haftalık periyotlar halinde belirliyor. Buradaki değişkenler; kulüplerimizin Türkiye Kupası ve Avrupa maçları, hava ve ulaşım şartları, yayın planlanması ve seçim veya olağanüstü durumlar. Ayrıca ligin başından beri takımların aynı sırayla oynadığı da doğru değil." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS'UN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçın ardından, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etmişti

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TFF Başakanı Mehmet Büyükekşi'den Jorge Jesus'un sitemine yanıt! "Burada yanlış bir algı var..."
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