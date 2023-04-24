Beşiktaş’a James Rodriguez müjdesi!

Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi.

Oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği belirtildi. CNN Brasil'de yer alan haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile Botafogo'nun ilgilendiği vurgulanarak "Ancak Botafogo'nun bu hayali gerçekleşmeyebilir.

Ona sahip olma konusundaki güven her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni, oyuncunun Türkiye'den Beşiktaş'tan aldığı teklif" denildi.

İSTEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMAZ

Haberde Rodriguez'in daha önce formasını giydiği Real Madrid nedeniyle İspanya'dan bir takımla anlaşmaya öncelik verdiği detayı da paylaşıldı. Fakat bunun zor olduğu kaydedildi. "Rodriguez eski popülaritesinde değil. Geçmiş dönemdeki gibi bir pazarı yok.

İspanya'da umduğu teklifleri bulması çok çok zor. Bu nedenle en ciddi talibi olan Beşiktaş'a gitmesi yüksek ihtimal" yorumu yapıldı. Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve şu an boşta olan James'in piyasa değeri 9 milyon euro civarında. (fotoMaç)