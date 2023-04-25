Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Giresun’u ateşe attı
Giriş Tarihi: 25.4.2023

Başakşehir Giresun’u ateşe attı

Başakşehir Giresun’u ateşe attı
Giresunspor deplasmanına çıkan İstanbul Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti: 4-2. Küme düşme hattından çıkmak isteyen rakibine karşı 16'da Januzaj ile öne geçen İstanbul ekibi 25'te Figueiredo, 35'te Januzaj ile skoru 3-0'a getirirken 45'te Figueiredo bir kez daha sahneye çıktı ve Bozbaykuşlar ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Giresun kalecisi Onurcan, taraftarın yoğun tepkisi nedeniyle ikinci yarıya çıkmazken yerine Ferhat sahadaydı. Karadeniz ekibi 63 ve 90'da Sainz'in golleri ile farkı azaltsa da puan çıkaramadı. Maçın ardından ise teknik direktör Hakan Keleş'e taraftarın istifa tezahüratları vardı…

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Manisa'da 7'li koalisyona sert tepki: Milletim bunlara oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
SON DAKİKA | Bakan Kurum "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını açıkladı: İlave destek verebiliriz
Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Giresun’u ateşe attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA