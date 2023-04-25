Başakşehir Giresun’u ateşe attı

deplasmanına çıkan İstanbul Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti: 4-2. Küme düşme hattından çıkmak isteyen rakibine karşı 16'da Januzaj ile öne geçen İstanbul ekibi 25'te Figueiredo, 35'te Januzaj ile skoru 3-0'a getirirken 45'te Figueiredo bir kez daha sahneye çıktı veyerine Ferhat sahadaydı. Karadeniz ekibi 63 ve 90'da Sainz'in golleri ile farkı azaltsa da puan çıkaramadı. Maçın ardından ise teknik direktör Hakan Keleş'e taraftarın istifa tezahüratları vardı…