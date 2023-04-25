Nenad Bjelica'dan ilk rapor! "Değişim şart"

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, kaybedilen Sivasspor maçının ardından yardımcılarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Takımın kırılgan yapısının devam ettiğini gören Hırvat hoca, 3 günlük izinde analizini hazırladı. "Önümüzde yapılacak çok iş var, çok çalışmamız lazım. Her şeyi sil baştan planlayacağız" diyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu hafta takıma dokunuşlar yaparak bir değişime imza atmak istiyor. Futbolculara uygun bir oyun formasyonu belirleme düşüncesinde olan Bjelica'nın, cumartesi günkü Konyaspor maçında yapacağı hamlelerin sonucunu 3 puanla almayı hedeflediği kaydedildi. Bu arada kalan maçlarda en iyisini yapmak için çalışacak olan tecrübeli teknik adamın, gidecek ve kalacak oyuncuları sezon sonunda belirleyip yönetime sunacağı belirtildi.





3 TEKNİK ADAMLA SADECE 1 PUAN

Süper Lig'de 45 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavili takım, son 4 haftada 3 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalardan sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica yönetiminde sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Fırtına, ligin 29. maçları dikkate alındığında son 7 sezon içindeki en az puan topladığı dönemini yaşıyor.