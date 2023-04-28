Şampiyonlar Ligi Kupası 7.5 kg 73.5 cm boyunda!

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geri sayım devam ederken 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşma sonrasında kazanan ekibe verilecek kupa İstanbul'da sergilenmeye başladı. Final mücadelesi öncesinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, İstanbul'a getirildi. Şampiyonlar Ligi kupası, bu akşam saatlerine kadar İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde sporseverlerin ziyaretine açık olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde kazanan takıma verilecek kupa 7.5 kilo ağırlığında, 73.5 santimetre uzunluğunda ve gümüş renginde. Devlerin kupası toplamda 68'inci kez, İstanbul'da ise 2'nci kez galip gelen takımın müzesine gidecek.





'BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 18 yıl sonra final maçına yine ev sahipliği yapacak. PepsiCo İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Pepsi olarak Şampiyonlar Ligi'ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise "Pepsi ve Ruffles adına ikonik kupayı İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.