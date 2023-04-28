Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...
Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:52 Son Güncelleme: 28.4.2023 16:56

Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...

Trabzonspor’un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda 6 isme yer verilmedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, zorlu karşılaşmanın kamp kadrosunu belirledi.

İşte kafilede yer alan futbolcular; Uğurcan, M.Taha, Hakan, Arif, Eren, Taha, Bartra, Hüseyin, Siopis, Gbamin, Hamsik, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Emirhan, Lahtimi, Yusuf, Markovic, Trezeguet, Umut, Gomez

KADRODA 6 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Larsen, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Visca ve Serkan Asan kadroda yer almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
Son dakika | MSB açıkladı! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: Bize köstek olmaya niyetlenenler var, ne dediler, dokunacaklarmış...
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA