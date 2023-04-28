Trabzonspor’un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, zorlu karşılaşmanın kamp kadrosunu belirledi.
İşte kafilede yer alan futbolcular; Uğurcan, M.Taha, Hakan, Arif, Eren, Taha, Bartra, Hüseyin, Siopis, Gbamin, Hamsik, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Emirhan, Lahtimi, Yusuf, Markovic, Trezeguet, Umut, Gomez
KADRODA 6 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Larsen, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Visca ve Serkan Asan kadroda yer almadı.