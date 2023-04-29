Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! "Puan farkını kapatabilmek için..."

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jesus, "Maçın ilk yarısında 11'e 11 oynanırken akıllı bir oyun sergiliyorduk. 3 topla çıkışımızla gol bulduk. Maç içerisinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda biraz daha geri çekildik skorun verdiği rahatlıkla. Fenerbahçe'nin DNA'sında baskılı oynamak var. Bir kişi eksik bir şekilde skoru korumaya çalıştık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum çok iyi destek oldular. Taraftarın her zaman bizim yanımızda olması çok önemli. Bizim Galatasaray ile olan puan farkını kapatabilmek için bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer şampiyonluk yarışında olmak istiyorsak kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.