Mert Hakan Yandaş kulübeye dönüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivas maçında orta alanda yine rotasyona gitmeyi planlıyor. Mert Hakan'ı kulübeye çekmesi beklenen Portekizli hocanın, Arao ve İsmail ikilisini sahaya süreceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, hücumda Pedro- Valencia ikilisini bozmayacağı, sakatlığı bulunan Szalai'nin yerine ise Serdar Aziz'e görev vereceği belirtildi. İstanbulspor maçında ilk 11'de başlattığı Emre Mor'u cezası nedeniyle kullanamayacak olan Jesus; Rossi ile İrfan Can arasından seçim yapacak. Ancak Arda'yı sağ çizgiye yakın kullanan tecrübeli teknik adam, Rossi'nin solda daha başarılı olduğunu düşünüyor.