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Giriş Tarihi: 29.4.2023 09:25

Mert Hakan Yandaş kulübeye dönüyor!

SPOR SERVİSİ
Mert Hakan Yandaş kulübeye dönüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alacağı ifade edilirken, Jorge Jesus'un oyunun akışına göre oyuncuyu dahil edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivas maçında orta alanda yine rotasyona gitmeyi planlıyor. Mert Hakan'ı kulübeye çekmesi beklenen Portekizli hocanın, Arao ve İsmail ikilisini sahaya süreceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, hücumda Pedro- Valencia ikilisini bozmayacağı, sakatlığı bulunan Szalai'nin yerine ise Serdar Aziz'e görev vereceği belirtildi. İstanbulspor maçında ilk 11'de başlattığı Emre Mor'u cezası nedeniyle kullanamayacak olan Jesus; Rossi ile İrfan Can arasından seçim yapacak. Ancak Arda'yı sağ çizgiye yakın kullanan tecrübeli teknik adam, Rossi'nin solda daha başarılı olduğunu düşünüyor.

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Mert Hakan Yandaş kulübeye dönüyor!
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