Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kritik maçta 3 puan İstanbulspor'un! Giresunspor için tehlike çanları...
Giriş Tarihi: 1.5.2023 22:11

Kritik maçta 3 puan İstanbulspor'un! Giresunspor için tehlike çanları...

Kritik maçta 3 puan İstanbulspor’un! Giresunspor için tehlike çanları...

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bu skorla beraber puanını 32'ye yükselten İstanbulspor, kümde düşme hattından 5 puan uzaklaşırken, yeşil-beyazlılar 27 puanla düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze'ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

16. dakikada Bitexen Giresunspor penaltı kazandı. Campuzano'nun rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sainz'ın ortasında top Duhaney'in eline çarpınca, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen'den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Alper Uludağ'ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim...
Son dakika: Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu
SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Can Ataklı'dan Selçuk Bayraktar'a küstah sözler! Hakaretler savurdu, büyük tepki çekti...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 1. ve 2. bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler?
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kritik maçta 3 puan İstanbulspor'un! Giresunspor için tehlike çanları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA