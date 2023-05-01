Nenad Bjelica'dan kadro planlama açıklaması! "Aç oyuncuları alacağız"

Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak düşüşünü sürdüren Trabzonspor'da Nenad Bjelica, kalan haftalarda takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Yaptığı rotasyonlarla elindeki oyuncuların tümünü görmeyi isteyen Hırvat teknik direktör, mücadele etmeyenlerin oynamayacağını belirterek takımına gözdağı verdi. Bir yandan mevcut futbolcular için rapor hazırlayan 51 yaşındaki hoca, bir yandan da gelecek sezon için çalışıyor.





ANCAK İSTEK DUYAN TAKIMDA KALIR

Gelecek sezon takımda tutacağı futbolcuların hâlâ heyecan ve istek duyan, takım için bir şeyler yapma arzusunda olan isimler olacağını özellikle vurgulayan Nenad Bjelica, "Transferlerimiz ise başarıya aç oyuncular üzerinden olacak. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.





BAKASETAS ÖZÜR DILEDİ

Konyaspor maçında Soner'e yaptığı sert faul sonrası ilk yarının sonunda direkt kırmızı kartla oyundan atılan Bakasetas, yaptığına pişman oldu. Soyunma odasında arkadaşlarından özür dileyen Yunan yıldızın, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldığı ve bu konuda çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da "Topu korumak istemiştim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.