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Giriş Tarihi: 2.5.2023 10:56

Aycan Yanaç futbola geri döndü! İşte yeni adresi...

Aycan Yanaç futbola geri döndü! İşte yeni adresi...

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç futbola geri döndü. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük transferi resmen açıkladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Son olarak 2021 yılında ALG Spor ile ülkemizde boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.


İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Aycan Yanaç ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Aycan Yanaç Karagümrük'te

Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık.

Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz."

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Aycan Yanaç futbola geri döndü! İşte yeni adresi...
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