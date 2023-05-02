İstanbul güldü, Giresun yıkıldı

Geçen hafta 2-0 geriden gelip F.Bahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, lige tutunma yarışındaki rakibi Giresunspor'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.Karadeniz ekibinin 17'de kazandığı penaltıda Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen geçit vermedi. 48'de ise İstanbulsporlu Simon Deli, rakibine yaptığı hareket sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü.