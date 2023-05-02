İstanbul güldü, Giresun yıkıldı

Süper Lig’deki 6 puanlık maçta Fatih Tekke’nin ekibi, Giresunspor’u Eze’nin attığı golle yendi. İstanbulspor’da Simon Deli kırmızı kart görürken, 1’i penaltıdan 7 kurtarış yapan kaleci Jensen de galibiyette önemli rol oynadı
Geçen hafta 2-0 geriden gelip F.Bahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor, lige tutunma yarışındaki rakibi Giresunspor'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Galibiyet golünü 10. dakikadaEmeka Eze kaydetti. Karadeniz ekibinin 17'de kazandığı penaltıda Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen geçit vermedi. 48'de ise İstanbulsporlu Simon Deli, rakibine yaptığı hareket sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü. Fatih Tekke'ninöğrencileri puanını 32'yeçıkartırken, Giresunsporise 27 puanda kaldı.