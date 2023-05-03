Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Eski hocasının yanına gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını yaparken, flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan Tayfur Bingöl'ün bonservisinin alınması için Akdeniz ekibiyle görüşmeler yapılıyordu.

Tecrübeli futbolcu, transferine dair kararını verdi. Buna göre Tayfur Bingöl, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmak istemiyor.

Alanyaspor'un eski teknik direktörü ve Tayfur Bingöl'ün eski hocası Francesco Farioli'nin, prensipte anlaştığı İngiltere Championship ekibi Sunderland'e başarılı futbolcuyu götürmek istediği öğrenildi.

Farioli'nin Sunderland'le anlaşması iptal olsa dahi Avrupa'da başına geçeceği takıma Tayfur Bingöl'ü transfer edeceği, başarılı futbolcunun da bu nedenle sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.