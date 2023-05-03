Süper Lig değirmeni Keleş’i de öğüttü!

Süper Lig takımlarına, bu sezon da teknik direktör dayanmazken 32. hafta itibariyle 11 kulüp, toplamda 16 çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. 10 gün içerisinde HangiKredi Ümraniyespor Recep Uçar'a, Alanyaspor da Ersun Yanal'a 'güle güle' derken son olarak Giresunspor sezon başından bu yana takımın başında olan Hakan Keleş'e veda etti. Kasımpaşa ve Ankaragücü 3'er kez buna en fazla başvuran takımlar olarak kayıtlara geçti. Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK, Alanyaspor, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Giresunspor da 1'er kez teknik heyette kan değişimini tercih etti.Süper Lig'de hocasıyla yollarını ayırmayan 8 takım (G.Saray, F.Bahçe, Adana Demir, Başakşehir, Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor ve Sivasspor) kaldı.