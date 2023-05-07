Kaybeden yanar!

Süper Lig'de kayıpların telafisinin olmadığı sürece girildi…İki takımın da 3 puandan başka düşüncesi yok. Sarılacivertliler, 4 farklı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturup, liderlik yarışı verdiği Galatasaray'ı da baskı altına almayı düşünüyor.galibiyetinşifresini, "Golü erkenbul, işi şansa bırakma" olarakbelirledi."Fenerbahçe büyük bir camiaama maç 11 futbolcuylaoynanıyor. Bizim de aslanlargibi futbolcularımız var.Final niteliğinde bir maç. Benceşampiyonluğun Beşiktaş'labirlikte 3 adayı var ama bizşampiyonluğu kimin alacağı ileilgilenmiyoruz.ifadelerini kullandı.Sivasspor maçındaGiresun'a karşı forma giyemeyecek. Bugünkü maçta ise 4 isim sınırda. Teknik heyet, başta'a, Trabzonspor karşılaşması düşünülerek ekstra dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sınırdaki bir diğer isim Gustavo Henrique ise Giresun kafilesinde yer almadı.Sivas ile oynanan lig maçındave kupada aynı rakibe karşıforma giyemeyen Valencia, Giresun'datakıma katılacak. Teknik direktör Jesus,maçın durumuna göre Ekvadorlu yıldızasüre verecek. Süper Lig'de 27 golle krallıkyarışında zirvede olan Süpermanlakaplı futbolcu, son 3 maçı sessizgeçti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresun maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. Son haftalarda şans verdiği Alioski'yi maç kadrosuna almadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada, "Oyna deyince ruhunu verdi. Peres dönünce yine kafileye alınmadı. Yazık oluyor" yorumları yapıldı.Fenerbahçe bu sezon dış sahada 15 maç oynarken 35 puan topladı. (11G-2B-2M).Giresunspor ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise rakibine sadece 1 kez yenildi. (3G-3B)