Kaybeden yanar!

G.Saray'ın 3 puan gerisindeki Kanarya, galibiyetin yanı sıra 4 farklı kazanıp maç fazlasıyla lider olarak ezeli rakibinin motivasyonunu bozmayı da hedefliyor. Hakan Keleş'le yollarını ayıran Giresun, İrfan Buz'un sinerjisi ve taraftarlarının desteği ile üç puana inanıyor. Başkan Yamak, "Aslanlar gibi oynayacağız" dedi. Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 kaybettiği Giresunspor karşısında işinin kolay olmadığını biliyor. Galibiyet şifresi de belli: Golü erken bul, işi şansa bırakma!
Süper Lig'de kayıpların telafisinin olmadığı sürece girildi… Ligde şampiyonlukhesapları yapanFenerbahçe, bugün kümedekalma mücadelesi içindekiGiresunspor'a konuk oluyor. İki takımın da 3 puandan başka düşüncesi yok. Sarılacivertliler, 4 farklı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturup, liderlik yarışı verdiği Galatasaray'ı da baskı altına almayı düşünüyor. Hakan Keleş'leyollarını ayıran ev sahibi,3 gün önce takımın başınageçen İrfan Buz yönetiminde,taraftarının da desteği ilesonuca gitmek istiyor.
BAŞKAN, SABAH SPOR'A KONUŞTU
Kadıköy'de 1-0 öne geçmesinerağmen sahadan 2-1 yenikayrılan Fenerbahçe galibiyetinşifresini, "Golü erkenbul, işi şansa bırakma" olarakbelirledi. Giresun BaşkanıNahid Yamak ise, SABAHSpor'a verdiği demeçte,"Fenerbahçe büyük bir camiaama maç 11 futbolcuylaoynanıyor. Bizim de aslanlargibi futbolcularımız var.Final niteliğinde bir maç. Benceşampiyonluğun Beşiktaş'labirlikte 3 adayı var ama bizşampiyonluğu kimin alacağı ileilgilenmiyoruz. Hedefimiz ligdekalmak. Çünkü düzgün vetemiz futbola inanan bir kulübüz"ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA
Sivasspor maçında kırmızı kart görenİrfan Can Kahveci ilesarı kart cezalısı durumunadüşen Willian Arao, Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Bugünkü maçta ise 4 isim sınırda. Teknik heyet, başta Valencia olmaküzere Serdar Aziz, Miha Zajc veSamet Akaydın'a, Trabzonspor karşılaşması düşünülerek ekstra dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sınırdaki bir diğer isim Gustavo Henrique ise Giresun kafilesinde yer almadı.
SÜPERMAN DÖNÜYOR
Sivas ile oynanan lig maçında kafa travmasıyaşayan ve kupada aynı rakibe karşıforma giyemeyen Valencia, Giresun'datakıma katılacak. Teknik direktör Jesus,maçın durumuna göre Ekvadorlu yıldızasüre verecek. Süper Lig'de 27 golle krallıkyarışında zirvede olan Süpermanlakaplı futbolcu, son 3 maçı sessizgeçti. Valencia, fileleri bir kezhavalandırması halinde Alex,bunu iki kere yapması halinde iseAykut Kocaman'ı yakalayacak.
ALİOSKİ KADRO DIŞI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresun maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. Son haftalarda şans verdiği Alioski'yi maç kadrosuna almadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada, "Oyna deyince ruhunu verdi. Peres dönünce yine kafileye alınmadı. Yazık oluyor" yorumları yapıldı.
35
Fenerbahçe bu sezon dış sahada 15 maç oynarken 35 puan topladı. (11G-2B-2M).
Giresunspor ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise rakibine sadece 1 kez yenildi. (3G-3B)