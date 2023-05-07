Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaybeden yanar!
Giriş Tarihi: 7.5.2023

Kaybeden yanar!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kaybeden yanar!

G.Saray'ın 3 puan gerisindeki Kanarya, galibiyetin yanı sıra 4 farklı kazanıp maç fazlasıyla lider olarak ezeli rakibinin motivasyonunu bozmayı da hedefliyor. Hakan Keleş'le yollarını ayıran Giresun, İrfan Buz'un sinerjisi ve taraftarlarının desteği ile üç puana inanıyor. Başkan Yamak, "Aslanlar gibi oynayacağız" dedi. Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 kaybettiği Giresunspor karşısında işinin kolay olmadığını biliyor. Galibiyet şifresi de belli: Golü erken bul, işi şansa bırakma!

Süper Lig'de kayıpların telafisinin olmadığı sürece girildi… Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bugün kümede kalma mücadelesi içindeki Giresunspor'a konuk oluyor. İki takımın da 3 puandan başka düşüncesi yok. Sarılacivertliler, 4 farklı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturup, liderlik yarışı verdiği Galatasaray'ı da baskı altına almayı düşünüyor. Hakan Keleş'le yollarını ayıran ev sahibi, 3 gün önce takımın başına geçen İrfan Buz yönetiminde, taraftarının da desteği ile sonuca gitmek istiyor.

BAŞKAN, SABAH SPOR'A KONUŞTU
Kadıköy'de 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılan Fenerbahçe galibiyetin şifresini, "Golü erken bul, işi şansa bırakma" olarak belirledi. Giresun Başkanı Nahid Yamak ise, SABAH Spor'a verdiği demeçte, "Fenerbahçe büyük bir camia ama maç 11 futbolcuyla oynanıyor. Bizim de aslanlar gibi futbolcularımız var. Final niteliğinde bir maç. Bence şampiyonluğun Beşiktaş'la birlikte 3 adayı var ama biz şampiyonluğu kimin alacağı ile ilgilenmiyoruz. Hedefimiz ligde kalmak. Çünkü düzgün ve temiz futbola inanan bir kulübüz" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA
Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Willian Arao, Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Bugünkü maçta ise 4 isim sınırda. Teknik heyet, başta Valencia olmak üzere Serdar Aziz, Miha Zajc ve Samet Akaydın'a, Trabzonspor karşılaşması düşünülerek ekstra dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sınırdaki bir diğer isim Gustavo Henrique ise Giresun kafilesinde yer almadı.

SÜPERMAN DÖNÜYOR
Sivas ile oynanan lig maçında kafa travması yaşayan ve kupada aynı rakibe karşı forma giyemeyen Valencia, Giresun'da takıma katılacak. Teknik direktör Jesus, maçın durumuna göre Ekvadorlu yıldıza süre verecek. Süper Lig'de 27 golle krallık yarışında zirvede olan Süperman lakaplı futbolcu, son 3 maçı sessiz geçti. Valencia, fileleri bir kez havalandırması halinde Alex, bunu iki kere yapması halinde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak.

ALİOSKİ KADRO DIŞI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresun maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. Son haftalarda şans verdiği Alioski'yi maç kadrosuna almadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada, "Oyna deyince ruhunu verdi. Peres dönünce yine kafileye alınmadı. Yazık oluyor" yorumları yapıldı.

35
Fenerbahçe bu sezon dış sahada 15 maç oynarken 35 puan topladı. (11G-2B-2M).
Giresunspor ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise rakibine sadece 1 kez yenildi. (3G-3B)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Küçük karateciye büyük haksızlık! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü diye...
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak: İşte detaylar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybeden yanar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA