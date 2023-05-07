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Giriş Tarihi: 7.5.2023 16:26

Umut Nayir’den Süper Lig’de ilk hat-trick! Gol sayısı 15'e yükseldi...

İHA
Umut Nayir’den Süper Lig’de ilk hat-trick! Gol sayısı 15’e yükseldi...

Ümraniyespor’un milli futbolcusu Umut Nayir, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 golle, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaparken, bu sezon da 15 gole ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada öne geçti.

Sekidika'nın sol taraftan ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut, maçtaki ilk golü attı. İstanbul temsilcisi, etkili oyununu sürdürürken, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sivasspor'un defans oyuncusu Murat Paluli'nin elle oynaması sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Umut Nayir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı. Sağ taraftan gelişen atakta Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Muammer'den seken topu Umut, voleyle filelere göndermeyi başardı. Umut, 90+1. dakikada Kayode golünde de asist yaptı.

29 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 27 maçta görev alırken gol sayısını 15'e yükseltti. Öte yandan milli futbolcu bugünkü performansıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

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Umut Nayir’den Süper Lig’de ilk hat-trick! Gol sayısı 15'e yükseldi...
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