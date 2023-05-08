Fenerbahçe buz kesti!

Kanarya, Kadıköy'de yenildiği Giresunspor'a deplasmanda da diş geçiremedi. VAR tavsiyesiyle gelen penaltı kararında topu Batshuayi ağlara gönderdi. İlk yarının son dakikalarında İrfan Can kritik kurtarışlara imza atarken 68'de Bajic skoru eşitledi. Son bölümde tansiyon yükseldi, 3 gün önce göreve gelen İrfan Buz, Jesus'a çelme taktı. İkincilik koltuğunu averajla Beşiktaş'tan geri alan sarı-lacivertliler, gözünü bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçına çevirdi
Giresunspor deplasmanında Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, Bajic'i durduramayınca beraberliğe razı oldu. Kanarya şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray bugün kazanırsa fark 5 puana çıkacak.
DEPLASMAN FRENİ
Dış sahada 9 maçtır kaybetmeyen (8G-1B), üst üste 5 galibiyet alan (Kayseri, Alanya, Karagümrük, Başakşehir, Sivas) Fenerbahçe yenilmezlik serisini 10'a çıkardı ama kazanma geleneği sekteye uğradı. Sarı-lacivertli ekibin başında üst üste 6 ve daha fazla deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör, 2005- 2006 sezonunda 8 maçlık seri ile Christoph Daum'du.
DÜŞME HATTIKÂBUSU OLDU
Fenerbahçe küme düşme hattından kurtulmaya çalışan 3 takıma toplam 9 puan kaptırdı. İstanbul (1B-1G), ve Ümraniye (1B-1G)'ye toplam 4 puan veren sarı-lacivertliler, Giresun'a (1M-1B) tam 5 puan verdi.
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Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği üç maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı. Y.Malatya (Nisan 2021), Osmanlıspor (Kasım 2017)
'YAPILAN SAYGISIZLIK'
Yaşadığı uzun sakatlığın ardından 48 günlük özlemi, kupadaki Sivas maçının ikinci yarısında forma giyerek biten Batshuayi, dün Valencia'nın ikramıyla gol hasretine son verdi. Ligde 11. kez fileleri havalandıran Belçikalı, en son 29 Ocak'ta 5-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı. Batshuayi, maç sonu yaptığı açıklamada 'Fener ağlama' tezahüratlarına atıfta bulunup, "Burada yapılanlar vesaygısızlık bana göre kabuledilir bir şey değil. Herkesin bu noktadadikkat etmesi gerek" dedi.
KORİDORLAR KARIŞTI!
Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Osayi taç atışını kullanmaya giderken, önünde duran İrfan Buz'u itince ortalık karıştı. Buz'un yardımcıları ve F.Bahçe yedek kulübesi olay yerine geldi. Bitiş düdüğü ile yapılan 'Fener ağlama' tezahüratları da gerilimi artırdı. Soyunma odası koridorlarında yöneticiler ve futbolcular arasında büyük tartışmalar çıktı. Çok sayıda polisve güvenlik, iki takımı güçlükle ayırdı.