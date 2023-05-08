Fenerbahçe buz kesti!

Giresunspor deplasmanında Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, Bajic'i durduramayınca beraberliğe razı oldu. Kanarya şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Galatasaray bugün kazanırsa fark 5 puana çıkacak.Dış sahada 9 maçtır kaybetmeyen (8G-1B), üst üste 5 galibiyet alan (Kayseri, Alanya, Karagümrük, Başakşehir, Sivas) Fenerbahçe yenilmezlik serisini 10'a çıkardı ama kazanma geleneği sekteye uğradı. Sarı-lacivertli ekibin başında üst üste 6 ve daha fazla deplasman galibiyeti alan son yabancı teknik direktör, 2005- 2006 sezonunda 8 maçlık seri ile Christoph Daum'du.Fenerbahçe küme düşme hattından kurtulmaya çalışan 3 takıma toplam 9 puan kaptırdı. İstanbul (1B-1G), ve Ümraniye (1B-1G)'ye toplam 4 puan veren sarı-lacivertliler, Giresun'a (1M-1B) tam 5 puan verdi.Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği üç maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı. Y.Malatya (Nisan 2021), Osmanlıspor (Kasım 2017)Yaşadığı uzun sakatlığın ardından 48 günlük özlemi, kupadaki Sivas maçının ikinci yarısında forma giyerek biten Batshuayi, dün Valencia'nın ikramıyla gol hasretine son verdi. Ligde 11. kez fileleri havalandıran Belçikalı, en son 29 Ocak'ta 5-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı. Batshuayi, maç sonu yaptığı açıklamada 'Fener ağlama' tezahüratlarına atıfta bulunup,dedi.Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Osayi taç atışını kullanmaya giderken, önünde duran İrfan Buz'u itince ortalık karıştı. Buz'un yardımcıları ve F.Bahçe yedek kulübesi olay yerine geldi. Bitiş düdüğü ile yapılanda gerilimi artırdı. Soyunma odası koridorlarında yöneticiler ve futbolcular arasında büyük tartışmalar çıktı.