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Giriş Tarihi: 8.5.2023 14:54

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe'den alınan puanın önemine vurgu yaptı!

AA
Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe’den alınan puanın önemine vurgu yaptı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe karşısında kendileri için hayati önem taşıyan bir puan aldıklarını söyledi.

Emrullah Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam konuk ettikleri rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Kendileri açısından final niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayan Ekiz, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz İrfan Buz yönetiminde bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada sonuna kadar mücadele etti. Alınan bir puan bizim için çok çok önemli."

Ekiz, maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladıklarını kaydederek, "Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladık. Ama olmadı. Fenerbahçe maçında alınan bir puan ligde kalma umutlarımızı artırdı." dedi.

Ekiz, Fenerbahçe maçında takımlarına gereken desteği sağlayan taraftarlara da teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

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Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe'den alınan puanın önemine vurgu yaptı!
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