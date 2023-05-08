‘İnşallah bir daha gelmeyiz’

Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, dün önemli kurtarışlara imza attı. Maç sonu bir hayli sinirli olan 24 yaşındaki file bekçisi, şöyle konuştu: "Saçma sapan müzikler çalıyorlar statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor. Ferhat ağabeyi (Giresun kalecisi) çok severim ama bu kadar zamana oynanır mı? Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor.Türk futbolu neden gelişmiyor, burada en büyük örneğini gördük. İnşallah yolumuz bir daha Giresun'a düşmez."Öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinen Fenerbahçe'de deplasman tribününde olan taraftarlar, maç sonrası kaybedilen 2 puana çok öfkelendi. 500'e yakın sarı-lacivertli futbolsever, stadyum çıkışında takımı bekledi. Oyuncular ve teknik kadro otobüse binip hareket ederken, taraftarlar da ıslık ve tezahüratlarla protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken, olaylar büyümeden ve bir sıkıntı yaşanmadan sona erdi.