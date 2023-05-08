Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘İnşallah bir daha gelmeyiz’
Giriş Tarihi: 8.5.2023

‘İnşallah bir daha gelmeyiz’

‘İnşallah bir daha gelmeyiz’
Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığıyla kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, dün önemli kurtarışlara imza attı. Maç sonu bir hayli sinirli olan 24 yaşındaki file bekçisi, şöyle konuştu: "Saçma sapan müzikler çalıyorlar statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor. Ferhat ağabeyi (Giresun kalecisi) çok severim ama bu kadar zamana oynanır mı? Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor. Yapılanları unutmayacağız, bundan sonra buna göre davranacağız. Türk futbolu neden gelişmiyor, burada en büyük örneğini gördük. İnşallah yolumuz bir daha Giresun'a düşmez."

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMI PROTESTO ETTİ
Öne geçmesine rağmen beraberlikle yetinen Fenerbahçe'de deplasman tribününde olan taraftarlar, maç sonrası kaybedilen 2 puana çok öfkelendi. 500'e yakın sarı-lacivertli futbolsever, stadyum çıkışında takımı bekledi. Oyuncular ve teknik kadro otobüse binip hareket ederken, taraftarlar da ıslık ve tezahüratlarla protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken, olaylar büyümeden ve bir sıkıntı yaşanmadan sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Twitter'dan yeni siyasi operasyon: İstanbul'daki tarihi mitinge skandal sansür! #TürkiyeSanaEmanet etiketine engelleme
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!
İBB'den İstanbullulara zulüm: Büyük İstanbul Mitingi hazımsızlığını böyle gösterdiler! Vatandaşlar metro rezaletine isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İnşallah bir daha gelmeyiz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA