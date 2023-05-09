Emirhan İlkhan’ın formasını giydiği Sampdoria küme düştü!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, istenilen performansa ulaşamayınca forma şansı elde edemedi. Genç oyuncu daha sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria'ya kiralık olarak transfer oldu. Sene sonuna kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun forma giydiği Sampdoria, Serie B'ye düştü. Detaylar...

TORİNO'YA TRANSFER OLDU

Geçen sezon altyapıdan Beşiktaş A takımına yükselen ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisi kazanan Emirhan İlkhan, Ocak 2022'de yükseldiği Beşiktaş A Takımı'ndan ayrılma kararı alarak Ağustos 2022'de Torino'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Büyük umutlarla Torino'ya transfer edilen Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı. Genç oyuncu Torino formasıyla sadece 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 85 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda ise gol ve asist katkısı veremedi.

SAMPDORİA İLE 5 MAÇTA OYNADI

Torino'dan sene sonuna kadar Sampdoria'ya transfer olan Emirhan İlkhan, kiralık olarak gittiği takımda da beklenen performansa ulaşamadı. 18 yaşındaki oyuncu Serie A'da Sampdoria formasıyla 5 karşılaşmada forma giyebildi. Gol ve asist katkısı veremeyen İlkhan, sadece 65 dakika süre alabildi.

4 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ

Sampdoria, dün oynana Udinese karşılaşmasında 2-0 mağlup olarak ligin bitmesine 4 hafta kalan küme düşmeyi garantiledi. Matematiksel olarak şansı kalmayan Sampdoria, bu sezon topladığı 17 puan ile sonuncu sıraya yerleşti.