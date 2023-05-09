Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Sampdoria küme düştü!
Giriş Tarihi: 9.5.2023 11:31

Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Sampdoria küme düştü!

Emirhan İlkhan’ın formasını giydiği Sampdoria küme düştü!

Süper Lig ekini Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya'ya giden ve daha sonra Sampdoria'ya kiralık olarak transfer olan Emirha İlkhan'ın takımı küme düştü.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, istenilen performansa ulaşamayınca forma şansı elde edemedi. Genç oyuncu daha sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria'ya kiralık olarak transfer oldu. Sene sonuna kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun forma giydiği Sampdoria, Serie B'ye düştü. Detaylar...

TORİNO'YA TRANSFER OLDU
Geçen sezon altyapıdan Beşiktaş A takımına yükselen ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisi kazanan Emirhan İlkhan, Ocak 2022'de yükseldiği Beşiktaş A Takımı'ndan ayrılma kararı alarak Ağustos 2022'de Torino'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FORMA ŞANSI BULAMADI
Büyük umutlarla Torino'ya transfer edilen Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı. Genç oyuncu Torino formasıyla sadece 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 85 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda ise gol ve asist katkısı veremedi.

SAMPDORİA İLE 5 MAÇTA OYNADI
Torino'dan sene sonuna kadar Sampdoria'ya transfer olan Emirhan İlkhan, kiralık olarak gittiği takımda da beklenen performansa ulaşamadı. 18 yaşındaki oyuncu Serie A'da Sampdoria formasıyla 5 karşılaşmada forma giyebildi. Gol ve asist katkısı veremeyen İlkhan, sadece 65 dakika süre alabildi.

4 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ
Sampdoria, dün oynana Udinese karşılaşmasında 2-0 mağlup olarak ligin bitmesine 4 hafta kalan küme düşmeyi garantiledi. Matematiksel olarak şansı kalmayan Sampdoria, bu sezon topladığı 17 puan ile sonuncu sıraya yerleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Sampdoria küme düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA