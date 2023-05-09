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Giriş Tarihi: 9.5.2023 14:24 Son Güncelleme: 10.5.2023 09:20

Enner Valencia yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular...

Enner Valencia yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular...

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile takımın gol yükünü çeken ve taraftarın sevgilisi haline gelen Enner Valencia ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; Ekvadorlu futbolcunun yeni sezonda Brezilya ekibi Internacional forması giymesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Sarı-lacivertli camiaya veda etmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Valencia ile Internacional arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Ekvadorlu golcünün yeni sezonda Brezilya ekibinde forma giymesi bekleniyor.

2,5 MİLYON DOLAR MAAŞ, 2 YILLIK SÖZLEŞME
Enner Valencia'nın Internacional ile anlaşmaya vardığı yönündeki Haberler geride kalan aylarda çıkmıştı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Valencia'nın Internacional ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2,5 milyon dolar kazanacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki Valencia, 31 gol atıp 6 da asist yaptı.

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Enner Valencia yuvadan uçuyor! Yeni adresini duyurdular...
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