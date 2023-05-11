Son dakika Galatasaray haberi: Aslan %93 şampiyon!

Fenerbahçe'nin Giresun'dan beraberlikle döndüğü haftada Medipol Başakşehir'i evinde yenen Galatasaray, puan farkını 5'e yükseltirken mutlu son için geri sayım da başladı. Ligde 4 maçı kalan sarı-kırmızılı takım, 3'te 3 yapması halinde Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak. İstatistikler de Aslan'ın mutlu sona yüzde 93 oranında yakın olduğunu gösteriyor.



İŞTE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR...



1 -Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan beri Galatasaray, 14 kez son 4 maç öncesi zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu 14 sezonun 13'ünü şampiyonlukla tamamladı. Yani Okan Buruk'un Aslanları, yüzde 93 işi bitirdi!

2 -Tek fire 2000-01 sezonunda verildi ve 4 maç kala 3 puan önde olan teknik direktör Lucescu yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, peş peşe Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne kaybederek ligi ikinci sırada bitirdi. O yıl Kanarya ligi zirvede tamamlayıp mutlu sona ulaşan ekip oldu.

3 -Galatasaray 2007-08 ve 2018-19 sezonlarında ise 4 maça kala geriden gelerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.