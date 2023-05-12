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Giriş Tarihi: 12.5.2023 21:51

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk teklifi yaptı! Ryan Kent transferinde büyük gelişme...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk teklifi yaptı! Ryan Kent transferinde büyük gelişme...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer döneminin açılmasıyla beraber Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip, ilk teklifini yaptı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Kent için harekete geçti.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün, İngiliz yıldızın temsilcine teklif sunduğu aktarıldı.

Öte yandan Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürüldü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.

5 sezondur Rangers forması giyen Ryan Kent, bu sezon çıktığı 44 maçta 3 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk teklifi yaptı! Ryan Kent transferinde büyük gelişme...
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