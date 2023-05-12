Son dakika haberi: Fenerbahçe ilk teklifi yaptı! Ryan Kent transferinde büyük gelişme...

Tuttomercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün, İngiliz yıldızın temsilcine teklif sunduğu aktarıldı.

Öte yandan Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürüldü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.