Galatasaray’a Yusuf Kabadayı müjdesi!

Bayern Münih'in 2'nci takımında oynayan genç futbolcu Yusuf Kabadayı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun, Bundesliga temsilcisinden ayrılabileceği ortaya çıktı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bundesliga ekibinde A takım düzeyinde henüz forma giyemeyen Yusuf Kabadayı'nın takımdan ayrılabileceği kaydedildi. Bayern Münih'in 19 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduğu belirtilen haberde flaş bir maddeden bahsedildi.

Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Kabadayı'nın sözleşmesinde profesyonel takımda en az 3 maça çıkmaması halinde çıkış maddesi yer aldığı kaydedildi. Yusuf Kabadayı'nın Bayern'in A takımında sadece antrenmanlara çıktığı ve kadroya bile alınmadığı, bu nedenle söz konusu çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY VE LECCE PEŞİNDE

Yusuf Kabadayı için ara transfer ve tescil döneminde iki takımın devreye girdiği haberin ayrıntılarında yer aldı. Galatasaray ile birlikte Lecce'nin ara transfer ve tescil döneminde genç oyuncuyla ilgilendiği ancak Bayern Münih'in bu teklifleri reddettiği aktarıldı.