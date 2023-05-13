Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia’ya yenildi

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia'ya konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

Spezia ise bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı. Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.

SALERNİTANA, ATALANTA'YI 1-0 YENDİ

Bugün oynanan bir diğer maçta ise Salernitana, konuk ettiği Atalanta'yı 90+3. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, yedek soyunduğu maçın 70. dakikasında Berat Djimsiti'nin yerine dahil olarak kalan dakikalarda forma giydi.

Salernitana, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltip 15. sırada yer aldı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

Atalanta ise gelecek sene Avrupa kupalarına gitmek için üst sıralarda yer alma hedefinde yara aldı ve 58 puanla 7. sırada kaldı.