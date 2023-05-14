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Giriş Tarihi: 14.5.2023 16:02 Son Güncelleme: 14.5.2023 16:50

Nantes'tan olay karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemedi ve...

Nantes’tan olay karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemedi ve...

Fransa Ligue 1'de Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, aldığı karar sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Nantes'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu, bugün oynanacak Toulouse-Nantes maçı öncesi LGBT+ temalı formayı giymeyi reddetiği için kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Fransa Ligue 1'de bugün Nantes deplasmanda Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Nantes, takımı Mostafa Mohamed için flaş bir karar aldı.

MOSTAFA MOHAMED KADRO DIŞI BIRAKILDI

Zorlu maç öncesi Fransa'da oynanılan tüm maçlarda formalar LGBT+ temalı olarak hazırlandı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'dan sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 33 maçta 8 gol ve 3 katkısı yaptı. Galatasaray, oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

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Nantes'tan olay karar! Mostafa Mohamed LGBT+ formayı giymek istemedi ve...
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