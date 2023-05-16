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Giriş Tarihi: 16.5.2023 23:53 Son Güncelleme: 16.5.2023 23:57

İstanbul'a ilk bilet Inter'in! Şampiyonlar Ligi'nde Milan elendi, Hakan Çalhanoğlu finale yükseldi...

İstanbul’a ilk bilet Inter’in! Şampiyonlar Ligi’nde Milan elendi, Hakan Çalhanoğlu finale yükseldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Milan'ı toplam skorda 3-0 mağlup eden Inter, İstanbul'da oynanacak dev finale bileti alan ilk takım oldu. Inter'in rakibi, Manchester City - Real Madrid maçının kazananı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan'ı 2-0 mağlup eden Inter, rövanşta da sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Inter'in İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Manchester City ile Real Madrid'in kapışmasının ardından belli olacak.

GALİBİYETİ LAUTARO GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken iki takımın denk mücadelesi dikkat çekti. Inter ilk maçın skoruna güvenmeden, savunma planından taviz vermezken Milan savunmasında açık vermeden gol bulmaya devam etti.

İkinci yarıda Milan topa daha fazla sahip olmasına rağmen kaleyi bulan şut bulmakta zorlandı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Lukaku, sol çaprazdaki Lautaro'ya indirdi. Yerden kalecinin ayağının dibine sert bir şut atan Lautaro Martinez takımını öne geçirmeyi başardı.

İlk 11'de maça başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının İstanbul yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri olmayı da başardı.

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İstanbul'a ilk bilet Inter'in! Şampiyonlar Ligi'nde Milan elendi, Hakan Çalhanoğlu finale yükseldi...
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