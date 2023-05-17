Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Dominik Livakovic gelişmesi!
Giriş Tarihi: 17.5.2023 09:14

Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Dominik Livakovic gelişmesi!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de Ryan Kent ve Dominik Livakovic gelişmesi!

Hırvat kaleci Livakovic’in transferi için adımlarını sağlam atan sarılacivertliler, Rangers ile kontratı biten Kent’le ön sözleşmeyi yaptı.

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarılacivertliler, kale ile sol kanat için önemli adımlar attı. Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu. Villarreal'in de devreye girmesine rağmen F.Bahçe, kendisini 1.5 milyon Euro ücret ve 4 yıllık imza teklifi ile önde görüyor.



BU SEZON 3 GOL, 10 ASİSTLE OYNADI
Kanarya, Rangers ile kontratı bitecek olan sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i de bitirdi. 26 yaşındaki İngiliz futbolcu ile ön sözleşme imzalandı. 4 dönemdir İskoç ekibinde forma giyen futbolcu için 1.7 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan F.Bahçe, 3+1 yıllık kontrat ile de opsiyonu eline alacak. Kent bu sezon Premiership'te 29 maça çıkarken 3 golün yanı sıra 10 asistle takımına katkı verdi. Futbolcu 2019'da Liverpool'dan Rangers'a 7.2 milyon Euro bonservis ile transfer olmuştu.

Livakovic
Dinamo Zagreb'le 6. lig zaferi için gün sayıyor. 2017-18'de başlayan seri devam ediyor.

Ryan Kent
Kariyerindeki tek lig şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Rangers forması ile yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Dominik Livakovic gelişmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA