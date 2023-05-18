İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in

Montella'nın takımı Adana Demirspor, deplasmanda Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük'ü devirip üst üste 6. galibiyetini aldı. Mavi-lacivertliler büyük sevinç yaşadı
Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. İki İtalyan hoca Pirlo ve Montella'nın kozlarını paylaştığı düello kıran kırana geçerken, 44'te Borini'nin yaptığı ortada Adana Demirkalecisi Ertaç, büyük bir hataya imza attı ve elinden kaçırdığı topu filelerinde gördü. 51'de Cherif Ndiaye eşitliği yakaladı. 76'da Onyekuru'nun golüyle üstünlüğü bulan Mavi Şimşekler'e cevap 80'de Diagne'den geldi. 84'te Dresevic ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsınca Adana Demirspor 3-2 kazandı ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında Pirlo'yu 2-1 yenen Montella, dün de kazanıp vatandaşına karşı 2'de 2 yaptı.
Ankaragücüfırsat teptifırsat
Tehlıkeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, rakip savunmanın yaptığı büyük hatada 68'de GürayVural'ın golüyle öne geçti. Baskısını artıran Başkent takımı, aradığı golü uzatmada buldu. 90+3'te Milson kafayla ağları sarsıp takımına 1 puanı getirdi. Son 3 maçtır kazanamayan Ankaragücü, 36 puanla 14. sırada yer aldı.
İstanbul'dakimse gülmedikimse
SÜPER Lig'de iki İstanbul ekibinin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 4. dakikada Aleksic'in golüyle skor avantajını yakaladı. 7'de Mahmut'unkırmızı kart görmesiyle Başakşehir 10 kişi kaldı. 45+4'te Aleksic'in kullandığı penaltıyı Orkun kurtardı. Ümraniyespor, 60. dakkada Umut Nayir'in penaltı golüyle 1 puanı alsa da küme düşme hattından kurtulamadı.