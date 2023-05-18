İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in

Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. İki İtalyan hoca Pirlo ve Montella'nın kozlarını paylaştığı düello kıran kırana geçerken, 44'teve elinden kaçırdığı topu filelerinde gördü. 51'de Cherif Ndiaye eşitliği yakaladı. 76'dagolüyle üstünlüğü bulan Mavi Şimşekler'e cevap 80'degeldi. 84'teters bir vuruşla kendi ağlarını sarsınca Adana Demirspor 3-2 kazandı ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında Pirlo'yu 2-1 yenen Montella, dün de kazanıp vatandaşına karşı 2'de 2 yaptı.Tehlıkeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, rakip savunmanın yaptığı büyük hatadaBaskısını artıran Başkent takımı, aradığı golü uzatmada buldu.takımına 1 puanı getirdi. Son 3 maçtır kazanamayan Ankaragücü, 36 puanla 14. sırada yer aldı.SÜPER Lig'de iki İstanbul ekibinin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 4. dakikada Aleksic'in golüyle skor avantajını yakaladı. 7'deBaşakşehir 10 kişi kaldı. 45+4'te Aleksic'in kullandığı penaltıyı Orkun kurtardı. Ümraniyespor, 60. dakkada1 puanı alsa da küme düşme hattından kurtulamadı.