Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in
Giriş Tarihi: 18.5.2023

İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in

İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in

Montella'nın takımı Adana Demirspor, deplasmanda Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük'ü devirip üst üste 6. galibiyetini aldı. Mavi-lacivertliler büyük sevinç yaşadı

Süper Lig'de son haftaların formda takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. İki İtalyan hoca Pirlo ve Montella'nın kozlarını paylaştığı düello kıran kırana geçerken, 44'te Borini'nin yaptığı ortada Adana Demir kalecisi Ertaç, büyük bir hataya imza attı ve elinden kaçırdığı topu filelerinde gördü. 51'de Cherif Ndiaye eşitliği yakaladı. 76'da Onyekuru'nun golüyle üstünlüğü bulan Mavi Şimşekler'e cevap 80'de Diagne'den geldi. 84'te Dresevic ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsınca Adana Demirspor 3-2 kazandı ve üst üste 6. galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında Pirlo'yu 2-1 yenen Montella, dün de kazanıp vatandaşına karşı 2'de 2 yaptı.

Ankaragücü fırsat teptifırsat
Tehlıkeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, rakip savunmanın yaptığı büyük hatada 68'de Güray Vural'ın golüyle öne geçti. Baskısını artıran Başkent takımı, aradığı golü uzatmada buldu. 90+3'te Milson kafayla ağları sarsıp takımına 1 puanı getirdi. Son 3 maçtır kazanamayan Ankaragücü, 36 puanla 14. sırada yer aldı.

İstanbul'da kimse gülmedikimse
SÜPER Lig'de iki İstanbul ekibinin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 4. dakikada Aleksic'in golüyle skor avantajını yakaladı. 7'de Mahmut'un kırmızı kart görmesiyle Başakşehir 10 kişi kaldı. 45+4'te Aleksic'in kullandığı penaltıyı Orkun kurtardı. Ümraniyespor, 60. dakkada Umut Nayir'in penaltı golüyle 1 puanı alsa da küme düşme hattından kurtulamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Son dakika! YÖK'ten bahar dönemi sınavları ile ilgili flaş karar!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
Son dakika | Başkan Erdoğan: Depremzedelere hakaretle siyaset olmaz
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan derbisi Mavi Şimşek’in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA