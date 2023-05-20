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Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:28 Son Güncelleme: 20.5.2023 15:33

JuventusEnes Ünal'ı istiyor

Juventus, Enes Ünal’ı istiyor

Serie A devi Juventus'ta sezon sonunda Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışları hızlandı. İtalyan ekibinin gözüne kestirdiği son isim milli futbolcumuz Enes Ünal...

Bu sezon yakaladığı çıkışla beraber adından çokça söz ettirmeye başlayan Enes Ünal için bir transfer teklifi'de İtalya'dan geldi. 24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

36 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST
İspanyol kulübü Getafe, Enes Ünal için 30 milyon Euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti. Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

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Juventus, Enes Ünal'ı istiyor
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