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Giriş Tarihi: 21.5.2023

El ele play-off’a

El ele play-off’a

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor golsüz berabere kalarak birlikte 1. Lig umudunu sürdürdü

Çorum FK'nin 1. Lig vizesi aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Şanlıurfaspor play-off grup finaline adını yazdırmıştı. Dün de Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor 0-0 berabere kalarak birlikte play-off'a kalmayı başardı. Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun ardından Batman Petrolspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilerek küme düştü.
Kocaelispor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 de direkt play-off grup finaline kalmış, İskenderunspor, 1461 Trabzon FK, Bitexen Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off oynamayı garantilemişti. Grupta Pazarspor ile Baynet İnşaat Balıkesirspor'un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti.

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El ele play-off’a
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