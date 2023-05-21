El ele play-off’a

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor golsüz berabere kalarak birlikte 1. Lig umudunu sürdürdü
Çorum FK'nin 1. Lig vizesi aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Şanlıurfaspor play-off grup finaline adını yazdırmıştı. Dün deAnkaraspor ile Anagold24Erzincanspor 0-0 beraberekalarak birlikteplay-off'a kalmayı başardı. Beyaz Grup'ta SivasBelediyespor, BayburtÖzel İdarespor veTarsus İdmanyurdu'nunardından BatmanPetrolspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a yenilerek küme düştü.
Kocaelispor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 de direkt play-off grup finaline kalmış, İskenderunspor, 1461 Trabzon FK, Bitexen Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off oynamayı garantilemişti. Grupta Pazarsporile Baynet İnşaat Balıkesirspor'undaha önceligden düşmesi kesinleşmişti.