Kusursuz tango

İki golü ile maça damga vuran Mauro İcardi, taraftara teşekkür etti. 50 bin kişinin sürekli destek olduğunun da altını çizen Arjantinli,dedi. Maç öncesi seremoniye iki kızı ile gelen İcardi karşılaşmadan sonra çocuklarının övgülerini aldı."Babamı çok seviyorum, gol attığı için de çok iyi oynadığını düşünüyorum.""Babam çok iyi oyuncu, hep gol atıyor ve onu çok seviyorum."G.Saray forması ile Ağustos 2000'de ligde üst üste 5 gollük seri yakalayan İcardi, Mario Jardel'i geride bıraktı. Arjantinli oyuncu, son 4 maçta 6 gol bulmayı başardı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon toplamda 19. golüne de ulaştı.Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını gol yemeden bitiren Aslan, Sivas'a karşı da kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılar Nisan-Mayıs 2021 sonrasında ilk kez üst üste üç maçta gol yemedi.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünkü mağlubiyetle birlikte en çok G.Saray karşısında yenilgi aldı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübe teknik direktörlük kariyerinde 21 kez kaybetti.İcardi, Ocak 2019'da iki maçta üst üste ikişer gol atan Onyekuru'nun ardından ilk kez bunu başaran G.Saraylı oyuncu oldu.Galatasaray bu sezon oynadığı maçlarda 16. kez kalesini gole kapattı. Muslera 15 defa rol alırken Okan Kocuk 1 kez geçit vermedi.