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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Kusursuz tango

Kusursuz tango

Sarı-kırmızılılar Sivas engelini de aştı, 23. şampiyonluğa 1 maç kaldı. Yiğido karşısında sahne İcardi'nindi... 13 ve 63'te ağları sarsan Arjantinli, 3 puanı kazandırdı. Tribünler 'Meksika Dalgası' ile kutlamaları başlattı. Aslan, Ankaragücü'nü yenerse mutlu sona ulaşacak

'BABAM ÇOK İYİ GOLCÜ'
İki golü ile maça damga vuran Mauro İcardi, taraftara teşekkür etti. 50 bin kişinin sürekli destek olduğunun da altını çizen Arjantinli, "Her maça iyi hazırlanıyoruz. Şampiyonluğa çok az kaldı. Takım olarak iyiydik, benim görevim gol atmak zaten. Taraftarımız inanılmaz ve etkileyici. Maç boyunca 50 bin kişi bize destek verdi" dedi. Maç öncesi seremoniye iki kızı ile gelen İcardi karşılaşmadan sonra çocuklarının övgülerini aldı. İki minik G.Saraylı, babaları için ise şunları söyledi:
Francesca: "Babamı çok seviyorum, gol attığı için de çok iyi oynadığını düşünüyorum."
İsabella: "Babam çok iyi oyuncu, hep gol atıyor ve onu çok seviyorum."

JARDEL'İ GEÇTİ!
G.Saray forması ile Ağustos 2000'de ligde üst üste 5 gollük seri yakalayan İcardi, Mario Jardel'i geride bıraktı. Arjantinli oyuncu, son 4 maçta 6 gol bulmayı başardı. Yıldız futbolcu ayrıca bu sezon toplamda 19. golüne de ulaştı.

KALE KAPALI
Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını gol yemeden bitiren Aslan, Sivas'a karşı da kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılar Nisan-Mayıs 2021 sonrasında ilk kez üst üste üç maçta gol yemedi.

ÇALIMBAY EN ÇOK G.SARAY'A YENİLDİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünkü mağlubiyetle birlikte en çok G.Saray karşısında yenilgi aldı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübe teknik direktörlük kariyerinde 21 kez kaybetti.

2
İcardi, Ocak 2019'da iki maçta üst üste ikişer gol atan Onyekuru'nun ardından ilk kez bunu başaran G.Saraylı oyuncu oldu.

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Galatasaray bu sezon oynadığı maçlarda 16. kez kalesini gole kapattı. Muslera 15 defa rol alırken Okan Kocuk 1 kez geçit vermedi.

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