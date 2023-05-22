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Giriş Tarihi: 22.5.2023 16:27 Son Güncelleme: 22.5.2023 16:50

Avrupa Ligi ve Konferans'ta maçları yönetecek hakemler açıklandı!

Avrupa Ligi ve Konferans’ta maçları yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ndeki final müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Sevilla ile Roma'nın 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Eden Arena'da karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Final'ini ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Michael Oliver olacak.

Fiorentina ile West Ham United arasında 7 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Final'inde ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.

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Avrupa Ligi ve Konferans'ta maçları yönetecek hakemler açıklandı!
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