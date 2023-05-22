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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:41

Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi

AA
Giresunspor, Süper Lig’de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, puanlarını 43'e yükseltmeleri halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.

Ekiz, ligde kalan son 3 maçta 9 puan toplamayı hedeflediklerini belirtti. Sezonu Trabzonspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Ekiz, "Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak." dedi.

Ekiz, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile iç sahada karşılaşacaklarını kaydederek, "Seyirci ve saha avantajına sahibiz. Ümraniyespor deplasmanımız var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Üçte üç yapabilirsek puanımızı 43'e yükselteceğiz ve resmen ligde kaldığımızı ilan etmiş olacağız." diye konuştu.

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Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi
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