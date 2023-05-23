Magomed Ozdoev’den Cristiano Ronaldo’ya sert sözler!

2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabsitan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun burada mutlu olmadığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Portekizli yıldızın sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılması bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCUDAN RONALDO'YA SALVO

Fatih Karagümrük'te gorma giyen Rus oyuncu Magomed Ozdoev, bir Youtube kanalına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Türk futbolundan bahseden 30 yaşındaki oyuncu Cristiano Ronaldo'ya eleştirilerde bulundu.

Ozdoev, Portekizli yıldızın Al Nassr'a transferi hakkında şunları söyledi; "Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da futbolun kalitesini yükseltmiyor. Kendi imajı için oynuyor.

Suudi Arabistan'ın tüm Asya'daki en güçlü lig olmasına rağmen bunu söyleyebiliriz." Öte yandan Ozdoev birkaç yıl sonra Suudi Arabistan'a transfer olabileceğini de belirtti.