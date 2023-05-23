Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Magomed Ozdoev'den Cristiano Ronaldo'ya sert sözler!
Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:11

Magomed Ozdoev'den Cristiano Ronaldo'ya sert sözler!

Magomed Ozdoev’den Cristiano Ronaldo’ya sert sözler!

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo son günlerde eleştirilerin hedefi haline geldi. Yıldız oyuncuya bir eleştiri de Süper Lig'den geldi. Magomed Ozdoev, " "Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da futbolun kalitesini yükseltmiyor. Kendi imajı için oynuyor" diye konuştu.

2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabsitan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun burada mutlu olmadığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Portekizli yıldızın sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılması bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜKLÜ OYUNCUDAN RONALDO'YA SALVO
Fatih Karagümrük'te gorma giyen Rus oyuncu Magomed Ozdoev, bir Youtube kanalına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Türk futbolundan bahseden 30 yaşındaki oyuncu Cristiano Ronaldo'ya eleştirilerde bulundu.

Ozdoev, Portekizli yıldızın Al Nassr'a transferi hakkında şunları söyledi; "Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da futbolun kalitesini yükseltmiyor. Kendi imajı için oynuyor.

Suudi Arabistan'ın tüm Asya'daki en güçlü lig olmasına rağmen bunu söyleyebiliriz." Öte yandan Ozdoev birkaç yıl sonra Suudi Arabistan'a transfer olabileceğini de belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Ağlayabilseydiniz...
L’yi de alın gidin yatın
Kılıçdaroğlu'na karşı sesler yükselmeye başladı! Eski CHP'li vekil partisini topa tuttu
Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık'tan dikkat çeken açıklamalar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden doğalgaz yok diyorlarmış anladım
ARKADAŞINA GÖNDER
Magomed Ozdoev'den Cristiano Ronaldo'ya sert sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA