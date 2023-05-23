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Giriş Tarihi: 23.5.2023 15:38

Samsunspor ligin altını üstüne getirdi

Samsunspor ligin altını üstüne getirdi

Spor Toto 1. Lig'in en erken şampiyon olan takımı Samsunspor, ligde birçok istatistiğin de rekorunu kırdı.

Samsunspor, 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 78 puanla şampiyon oldu. Rakip filelere 70 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde 26 gol gördü. Ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, 5 hafta kala da şampiyonluğu garantiledi. Karadeniz temsilcisi bu başarısı ile ligde en erken şampiyon olan takım unvanını da cebine koydu.

78 puanla ligin puan rekoru egale edildi, birçok rekor kırıldı

Kırmızı-beyazlılar bu sezon topladığı 78 puanla 2013-2014'te Başakşehir'in kırdığı lig rekorunu egale etti. Samsunspor bu sezon ayrıca 'en çok gol atan takım (70 gol)', 'en çok puan toplayan takım (78 puan)', 'en az gol yiyen takım (26 gol)', 'en az mağlup olan takım (4 mağlubiyet - Rizespor ile birlikte)', 'en çok galip gelen takım (23 galibiyet)' ve 'en çok averaja sahip takım (+44 averaj)' olma unvanlarının sahibi oldu. Samsunspor, bu istatistiklerle birlikte ligde Bodrumspor ve Manisa FK hariç diğer 16 takımın hepsini en az bir kere mağlup etme başarısı da gösterdi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Karadeniz temsilcisinde bu sezon en çok forma giyen oyuncular kaleci Jakup Szumski (33 maç), Celil Yüksel, Zeki Yavru ve Alim Öztürk (32 maç) oldular.

En çok gol atan oyuncu 17 gol ile Brezilyalı santrafor Douglas Tanque olurken, Demokratik Kongolu forvet Gaetan Laura 12 gol, Ahmet Sağat 9 gol ve Moryke Fofana ise 6 gol attı.

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un direkt Süper Lig'e çıktığı sezonda Pendikspor ligi 3. bitirerek play-off finaline kalmayı başardı. Bodrumspor, Sakaryaspor, Eyüpspor ve Göztepe ise play-off finaline yükselmek için aralarında maç yapmaya hak kazandı. Süper Lig'e yükselecek 3. takım, bu 5 takım arasındaki mücadeleler sonucunda belirlenecek.

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Samsunspor ligin altını üstüne getirdi
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