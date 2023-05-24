Fenerbahçe-Sivasspor ile büyük rövanşa çıkıyor! Kritik karşılaşma A Spor’da...

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 0-0'ın rövanşında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Son olarak 2013'te kupayı müzesine götüren Kanarya, 9 yıllık özlemi bitirmek umuduyla finali istiyor. Son şampiyon Yiğidolar'ın hedefi ise kupayı ikilemek. Maçı kazanan, final biletini alacak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltılara geçilecek.ekranlara gelecek. F.Bahçe'de Altay, Osayi ve Lincoln, Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli takımdaki yerlerini alamayacak.Ankaragücü 1-0 yenildiği Başakşehir'i saat 20.30'da konuk edecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek