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Giriş Tarihi: 24.5.2023 08:59

Fenerbahçe-Sivasspor ile büyük rövanşa çıkıyor! Kritik karşılaşma A Spor'da...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe-Sivasspor ile büyük rövanşa çıkıyor! Kritik karşılaşma A Spor’da...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. A spor'dan canlı yayınlanacak olan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kritik mücalede Fenerbahçe 9 yıllık özlemi bitirmek, Sivasspor da üst üste ikinci kupa hedefiyle turu istiyor.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 0-0'ın rövanşında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Son olarak 2013'te kupayı müzesine götüren Kanarya, 9 yıllık özlemi bitirmek umuduyla finali istiyor. Son şampiyon Yiğidolar'ın hedefi ise kupayı ikilemek. Maçı kazanan, final biletini alacak. Beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma oynanacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltılara geçilecek. 20.30'da başlayacak ve Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. F.Bahçe'de Altay, Osayi ve Lincoln, Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli takımdaki yerlerini alamayacak.

KUPADA YARIN:
Ankaragücü 1-0 yenildiği Başakşehir'i saat 20.30'da konuk edecek. Maçı Ali Şansalan yönetecek

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Fenerbahçe-Sivasspor ile büyük rövanşa çıkıyor! Kritik karşılaşma A Spor'da...
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