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Giriş Tarihi: 24.5.2023 13:33

Moussa Dembele'ye Fransa'dan talip! Fenerbahçe ve Galatasaray'da talip olmuştu...

Moussa Dembele’ye Fransa’dan talip! Fenerbahçe ve Galatasaray’da talip olmuştu...

Sezon sonu Lyon ile sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Fransız forvet Moussa Dembele'ye bir talip daha çıktı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele için Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yazılıyordu. Ancak Fransız oyuncuya bir talip de Fransa'dan çıktı.

ABARTILI TALEPLERİ TRANSFERİ RAFA KALDIRDI
Fransız basını La Provence'de yer alan habere göre Moussa Dembele, gelecek sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Marsilya'nın gündemine girdi. Ancak oyuncunun abartılı taleplerinden dolayı transfer işinin rafa kaldırıldığı söylendi.

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Moussa Dembele'ye Fransa'dan talip! Fenerbahçe ve Galatasaray'da talip olmuştu...
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