Moussa Dembele’ye Fransa’dan talip! Fenerbahçe ve Galatasaray’da talip olmuştu...

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele için Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yazılıyordu. Ancak Fransız oyuncuya bir talip de Fransa'dan çıktı.

ABARTILI TALEPLERİ TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Fransız basını La Provence'de yer alan habere göre Moussa Dembele, gelecek sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Marsilya'nın gündemine girdi. Ancak oyuncunun abartılı taleplerinden dolayı transfer işinin rafa kaldırıldığı söylendi.

