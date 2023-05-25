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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:07

James Rodriguez için flaş Beşiktaş iddiası!

James Rodriguez için flaş Beşiktaş iddiası!

Kolombiya basını Beşiktaş’ın James Rodriguez ile sözlü olarak anlaşma sağladığını, Beşiktaş’ın son kararının vermesini beklediğini öne sürdü. James'in Beşiktaş'tan olumlu cevap gelmesi halinde seneye İstanbul'da forma giyeceği detayı da yer aldı.

Olympıakos ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz durumda olan 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'in menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve sözlü olarak anlaşma sağladığıı iddiasında bulundu.

Haberde yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan haber beklediği ifade edildi. Haberde, formunu korumak için Kolombiya Milli Takımı'nın tesislerinde milli takım antrenörleriyle idman yaptığı belirtilen James'in Beşiktaş'tan olumlu cevap gelmesi halinde seneye İstanbul'da forma giyeceği detayı da yer aldı.

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James Rodriguez için flaş Beşiktaş iddiası!
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